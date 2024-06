Kiel verlängert mit Aufstiegsheld Pichler

Holstein Kiel treibt die Kaderplanungen weiter voran und verlängert mit einem Leistungsträger. Wie die Störche vermelden, hat Benedikt Pichler seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Über die neue Laufzeit des Arbeitspapiers macht der Aufsteiger wie gewohnt keine Angaben. Der ursprüngliche Kontrakt wäre 2025 ausgelaufen. Für Kiel erzielte der 26-jährige Stürmer in der abgelaufenen Saison neun Treffer und bereitete drei Tore direkt vor.

„Ich danke dem Verein für das Vertrauen und freue mich, dass wir bereits jetzt schon den Vertrag vorzeitig verlängert haben“, sagt Pichler, „mein Ziel ist es nun, mich wie in den vergangenen Jahren weiterzuentwickeln und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir auch zukünftig erfolgreichen Fußball hier an der Kieler Förde spielen. Mit der Bundesliga geht für mich ein Traum in Erfüllung und darauf kann ich mich jetzt voll und ganz konzentrieren.“