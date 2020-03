Werder: Pavlenka fällt aus

Der SV Werder Bremen muss neben dem verletzungsbedingten Ausfall von Ömer Toprak einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Wie Trainer Florian Kohfeldt auf der heutigen Pressekonferenz mitteilte, hat sich bei der Pokalniederlage bei Eintracht Frankfurt (0:2) auch Jiri Pavlenka verletzt.

Der 27-jährige Torhüter habe einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten. Eine Prognose zur Ausfallzeit gibt es noch nicht. „Klar wird er uns fehlen, aber ich habe auf dieser Position großes Vertrauen in Stefanos Kapino“, so Kohfeldt, „er macht im Training und in den Testspielen immer einen guten Job, deshalb machen wir uns da gar keine Sorgen. Ich bin mir sicher, dass er brennt und zeigen will, was er kann.“