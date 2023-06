Magdeburg verpflichtet Arslan

Der 1. FC Magdeburg verstärkt sich in der Offensive. Wie der Zweitligist bekanntgibt, schließt sich Ahmet Arslan dem Klub an. Dem Vernehmen nach lässt sich der FCM die Dienste des Torjägers 400.000 Euro kosten. Der 29-Jährige verbrachte die abgeschlossene Saison auf Leihbasis bei Dynamo Dresden und wurde in der dritten Liga Torschützenkönig. Für die Dresdener erzielte er in 36 Partien 25 Tore. Nun wechselt er von seinem Stammklub Holstein Kiel, an den er noch bis 2024 gebunden war, in die MDCC-Arena.

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport beim FCM, sagt zum Transfer: „Ahmet bringt eine enorme Abschluss-Qualität mit und wird unser Offensivspiel bereichern. Zuletzt in Dresden hat er gezeigt, wie wertvoll er sein kann. Das möchte er jetzt auch in der zweiten Liga bei uns beweisen.“

