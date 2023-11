Wolfsburg: Wind in die Premier League?

Der VfL Wolfsburg läuft Gefahr, Jonas Wind im Winter zu verlieren. Wie der ‚Evening Standard‘ berichtet, beschäftigt sich der FC Fulham mit dem dänischen Torjäger der Wölfe. Die Cottagers wollen im Januar ihren schwächelnden Angriff verstärken und haben dafür bereits mögliche Kandidaten auserkoren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Fulham sollen weitere Vereine aus Europa Interesse am 24-Jährigen signalisieren. Wind steht allerdings noch bis 2026 in Wolfsburg unter Vertrag. Für die Niedersachsen ist der 1,90 Meter große Zielspieler in der laufenden Saison der beste Torschütze. Wettbewerbsübergreifend gelangen Wind neun Treffer in 13 Pflichtspielen.