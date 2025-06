Brighton arbeitet an 40-Millionen-Transfer

Brighton & Hove Albion treibt die Verpflichtung von Angreifer Charalampos Kostoulas (18) voran. ‚The Athletic‘ zufolge haben die Seagulls eine Offerte über 40 Millionen Euro für das griechische Mega-Talent bei Olympiakos Piräus eingereicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kostoulas gehört zu den größten Talenten des Kontinents und wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem FC Bayern und Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht. In seiner Heimat steht der U21-Nationalspieler noch langfristig bis 2030 unter Vertrag.