Bayern, Gladbach & halb Europa jagen Griechen-Juwel

Im Werben um die größten Talente kommen sich die Topklubs in ganz Europa regelmäßig in die Quere. Ähnlich könnte es bald auch bei Charalampos Kostoulas von Olympiakos Piräus geschehen. Der 17-Jährige sorgt in Griechenland derzeit für mächtig Aufsehen und spielt sich mit auffälligen Leistungen auf die Zettel der Scouts großer Vereine.

Laut ‚Sport24‘ gehören dazu auch der FC Bayern und Borussia Mönchengladbach. Neben den zwei Bundesligisten zählt das griechische Portal noch Juventus Turin, den AC Florenz und Manchester United als weitere Interessenten auf. ‚The Sun‘ aus England bläst ins gleiche Horn. Das Boulevardblatt bestätigt, dass die beeindruckenden Auftritte von Kostoulas bei den Red Devils vernommen wurden.

Große Konkurrenz für deutsche Klubs

Dementsprechend waren Scouts von United beim Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Twente Enschede (0:0) am 12. Dezember anwesend, um den Youngster aus nächster Nähe zu betrachten. Bis 2026 ist der Mittelstürmer noch an Olympiakos gebunden, die Griechen wollen ihrem Ausnahmetalent aber im Mai – dann feiert Kostoulas seinen 18. Geburtstag – einen neuen Vertrag geben.

In der laufenden Saison sammelte Kostoulas bereits elf Ligaeinsätze für die Profis und erzielte dabei drei Tore. Eines davon am heutigen Montagabend gegen Kallithea FC. Hinzu kommen fünf Spiele in der Europa League, die allerdings ohne Torerfolg für den jungen Torjäger blieben.

Ins Beuteschema der Bayern würde der zweimalige U21-Nationalspieler mit Sicherheit passen. Spieler wie Adam Aznou (kam vom FC Barcelona), Jamal Musiala (kam vom FC Chelsea), Jonah Kusi-Asare (kam von AIK Solna) oder Nestory Irankunda (kam von Adelaide United) wurden schon in der Vergangenheit jung und kostspielig verpflichtet.