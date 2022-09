Brooks zu Benfica

John Anthony Brooks hat einen neuen Klub gefunden. Benfica verkündet die Verpflichtung des Innenverteidigers. Der 29-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis 2023. Eine Ablöse wird nicht fällig da, der Vertrag des gebürtigen Berliners beim VfL Wolfsburg ausgelaufen war. Seit Anfang Juli ist er ohne Verein gewesen.

Brooks war 2017 für 17 Millionen Euro von Hertha BSC nach Wolfsburg gewechselt. Dort stand er in fünf Jahren in insgesamt 146 Pflichtspielen auf dem Platz. In der Bundesliga lief er klubübergreifend 216 Mal auf.