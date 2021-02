Hertha: Sonderlob für Neuzugänge

Pál Dárdai ist überzeugt von den Last Minute-Neuzugänge bei Hertha BSC. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Trainer etwa über Sami Khedira (33, ablösefrei von Juventus Turin): „Er besitzt eine ganz spezielle Autorität auf dem Platz und in der Kabine. Alle wissen, er spielte für Real und Juventus, ist Weltmeister. Ihm kann keiner was erzählen. Alle haben ihn sofort akzeptiert und integriert.“

Ebenso wie Mittelfeldspieler debütierte am Freitag gegen den FC Bayern (0:1) auf Flügelflitzer Nemanja Radonjic (24, ausgeliehen von Olympique Marseille). „Das passt, Nemanja wird uns noch viel Freude bereiten“, kündigt Dárdai an. Verstärkung hat die Hertha indes auch dringend nötig, schließlich steht der teure Kader in der Bundesliga auf dem enttäuschenden 15. Platz.