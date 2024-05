Showdown im Prinzenpark: Die BVB-Aufstellung gegen PSG

Auf Borussia Dortmund wartet heute Abend (21 Uhr) im Pariser Prinzenpark eine Mammutaufgabe. Im Rückspiel des Champions League-Halbfinals gilt es, der geballten Offensivpower von Paris St. Germain zu trotzen – mit überragender Defensivarbeit, oder auch mit eigenen Toren. Halten die Schwarz-Gelben Kylian Mbappé und Co. erfolgreich in Schach, steht die Borussia nach elf Jahren wieder im Endspiel der Königsklasse – und das erneut in Wembley.

Unter der Anzeige geht's weiter

Natürlich geht Trainer Edin Terzic keine Experimente ein und schickt seine beste Elf auf den Rasen. Vor Gregor Kobel verteidigt die bewährte Viererkette um Routinier Mats Hummels, im defensiven Mittelfeld wird es erneut auf Kapitän Emre Can und Marcel Sabitzer ankommen. Über die Flügel kommen Karim Adeyemi und Jadon Sancho. Julian Brandt spielt auf der Zehn, Niclas Füllkrug auf der Neun.

Lese-Tipp

BVB investiert Millionen: Wer ist Südamerika-Talent Lerma?

Die BVB-Aufstellung