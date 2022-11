Boateng peilt Trainerjob an

Kevin Prince Boateng hat schon eine Idee für die Zeit nach dem Karriereende. „Ich weiß noch nicht zu einhundert Prozent, was ich nach dem Sommer mache. Aber die letzten Wochen habe ich voll Lust, Trainer zu werden“, so der Mittelfeldmann von Hertha BSC in der ‚Sport1‘-Sendung ‚Doppelpass‘.

Ob als Trainer oder in anderer Funktion, Boateng will weiter mit seiner Leidenschaft zu tun haben: „Ich kenne Fußball. Ich denke Fußball. Mein Leben ist Fußball. Deshalb werde ich dem Fußball erhalten bleiben.“ Bis zum Saisonende steht der 35-Jährige bei Heimatverein Hertha BSC unter Vertrag. Es ist sein letztes Arbeitspapier als aktiver Fußballer.