Haberer-Ersatz: Freiburg an Massengo dran

Der SC Freiburg blickt während der Suche nach Verstärkung für das Mittelfeld offenbar in die zweite englische Liga. Nach Informationen von ‚Sky‘ bekunden die Breisgauer Interesse an Han-Noah Massengo (20) von Bristol City.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zwischen fünf und sieben Millionen sei der Sportclub bereit, für Massengo zu zahlen. In der laufenden Saison kam der Franzose, der noch bis 2023 bei Bristol unter Vertrag steht, in 19 Pflichtspielen für die Robins zum Einsatz, dabei gelang ihm ein Assist. In Freiburg könnte Massengo die Nachfolge für Janik Haberer (27) antreten, der den Klub laut ‚Sky‘ am Saisonende verlassen wird.