Inter - Juve: So könnt ihr das Serie A-Topspiel live sehen

In der Serie A kommt es am Sonntagabend zum großen Verfolgerduell: Sowohl Inter Mailand (37 Punkte) als auch Juventus Turin (33 Punkte) kämpfen darum, den Abstand auf Tabellenführer AC Mailand (40 Punkte) nicht zu groß werden zu lassen. Nach einer beeindruckenden Serie von acht Erfolgen in Serie blieb Inter in der Liga zuletzt zweimal ohne Sieg. Juve hingegen kam nach einem durchschnittlichen Saisonstart immer besser ins Rollen und gewann die zurückliegenden drei Partien.

Inter vs. Juve live im TV und im Live-Stream

Die Begegnung zwischen den Nerazzurri und der Alten Dame findet am Sonntag, den 17. Januar statt. Der Anstoß erfolgt planmäßig um 20:45 Uhr. Abonnenten des Streaming-Dienstes DAZN können das Spiel live sehen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:30 Uhr. Kommentator der Partie ist Marco Hagemann, unterstützt wird er von Experte Christian Bernhard. Im Free-TV wird das Spiel nicht gezeigt.

Live-Ticker auf FussballTransfers.com

Wer das Duell zwischen Inter und Juve weder im TV noch im Live-Stream sehen kann oder möchte, sollte bei FussballTransfers.com vorbeischauen. FT bietet einen Live-Ticker, der euch mit allen nötigen Fakten versorgt. So bleibt ihr immer auf dem Laufenden.