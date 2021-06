Werder: Möhwald denkt nicht an Abschied

Kevin Möhwald wird Werder Bremen in diesem Sommer aller Voraussicht nach erhalten bleiben. „Werder Bremen plant weiter mit Kevin Möhwald, und Kevin Möhwald plant weiter mit Werder Bremen“, so Berater Karl Michael Herzog gegenüber der ‚DeichStube‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ändern könnte sich die Situation erst, sollte ein lukratives Angebot für den Mittelfeldspieler an der Weser eintrudeln. Das ist aktuell aber nicht absehbar. Möhwalds Vertrag in Bremen ist noch bis 2022 datiert – will ihn Werder in einem Jahr nicht ablösefrei verlieren, muss der 27-jährige verlängern.