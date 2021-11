Demichelis lässt Bayern-Zukunft offen

Martín Demichelis will nicht ausschließen, dass er den FC Bayern für eine größere Aufgabe verlassen könnte. „Als Trainer weiß ich nie: Wann kommt das nächste Angebot, was ist der nächste Job. Vielleicht kommt irgendwann der nächste Schritt zu einem Profiteam“, lässt der Argentinier gegenüber dem ‚kicker‘ offen, unterstreicht jedoch: „Klar ist: Ich werde Bayern nur verlassen, wenn es wirklich passt.“

Seit Anfang April steht Demichelis bei der zweiten Mannschaft der Münchner an der Seitenlinie. Mit seinem Team kämpft der Übungsleiter in der Regionalliga um den Aufstieg in die dritte Liga. Im Augenblick rangiert das Team auf dem zweiten Tabellenplatz zwei Punkte hinter Spitzenreiter SpVgg Bayreuth.