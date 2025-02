Zweifel an Musiala-Verlängerung? Dreesen klärt auf

Beim FC Bayern hat man offenbar nie daran gezweifelt, dass die Vertragsverlängerung mit Jamal Musiala gelingen wird. „Ich hatte immer das sichere Gefühl, dass er sich beim FC Bayern wohlfühlt und bleiben möchte“, erklärt Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen im Interview mit der ‚Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 57-Jährige fährt fort: „Es haben aber viele Personen in solchen Verhandlungen einen Beitrag. Deshalb hat so ein Prozess seine Höhen und Tiefen. Am Ende war ich mir aber immer sicher, dass wir es hinbekommen.“

Musiala unterschrieb am gestrigen Freitag einen neuen bis 2030 datierten Vertrag. Dieser bringt ihm nun rund 25 Millionen Euro pro Jahr ein, laut der ‚Bild‘ ist es der höchstdotierte Vertrag in der Geschichte der Bundesliga. Der Offensivspieler hat sich zudem eine Ausstiegsklausel gesichert, die jedoch erst ab 2028 greift. Für festgeschriebene 175 Millionen Euro könnte er dann die Bayern verlassen, ein Jahr später für 100 Millionen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreesen sieht die Verlängerung dennoch rein positiv: „Jamal ist in der U17 zu uns gewechselt, hat inzwischen schon fast 200 Pflichtspiele für unsere Profis gemacht - es war ein großer Tag für den FC Bayern. Das Schönste an dieser Verlängerung ist, dass Jamal noch so jung ist und ein fantastisches Fußballleben vor sich hat. Er ist jetzt schon ein großer Spieler und wir alle sind neugierig, was noch auf uns zukommt.“

Botschaft an Kimmich

Zudem glaubt Dreesen, dass die Musiala-Verlängerung auch Auswirkungen auf die noch laufenden Vertragsverhandlungen mit Joshua Kimmich (30) haben kann: „Ich bin mir sicher, dass Joshua diese Dinge wahrnimmt. Es sind eindeutige Zeichen, dass wir Großes vorhaben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Dreesen weiter: „Wir wollen diesen Anspruch, auch internationale Titel in der Zukunft zu gewinnen, weiter in uns tragen. Er muss daraus seine eigenen Schlüsse ziehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn er bei uns bleibt.“ Mit einer zeitnahen Entscheidung ist im Fall Kimmich aber dennoch nicht zu rechnen.