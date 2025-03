All-in im Branthwaite-Poker

Manchester United will angeblich alle Hebel in Bewegung setzen, um Jarrad Branthwaite (22) im Anschluss an die Saison vom FC Everton loszueisen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, möchte Cheftrainer Rúben Amorim den englischen Innenverteidiger unbedingt von einer Zusammenarbeit überzeugen. Die Red Devils seien sogar dazu bereit, die geforderten 60 Millionen Euro auf den Tisch zu legen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Branthwaite hingegen zögert laut dem Boulevardblatt mit einem Wechsel ins Old Trafford, da er kommende Spielzeit in der Champions League auf dem Platz stehen will. Auf Rang 13 liegend zeichnet sich nicht ab, dass sich United für die Königsklasse qualifiziert – einzige Chance bleibt wohl der Gewinn der Europa League. Ob Branthwaite so lange mit seiner Entscheidung wartet?