WM-Vorschau Brasilien: Stars, Topform & Titelhunger

Der Weg zur WM

Traditionell früh startete im Oktober 2020 die südamerikanische Qualifikationsrunde für die WM in Katar. Und Brasilien dominierte die Gruppe nach Belieben. Schon nach 13 von 18 Spielen war die Qualifikation fix. Die Seleção blieb sogar ungeschlagen.

Überhaupt kassierte Brasilien in den vergangenen 30 Spielen nur eine Niederlage. Die war jedoch besonders bitter: Im Finale der Copa América im eigenen Land unterlag man Erzrivale Argentinien mit 0:1. Der letzten Länderspiele vor der WM gewann die Seleção souverän gegen Ghana (3:0) und Tunesien (5:1).

Stärken & Schwächen

Die Mischung macht’s: Brasilien verfügt über zahlreiche erfahrene Recken wie Thiago Silva (38), Dani Alves (39), Casemiro (30) oder Neymar (30), die von Spielern im besten Alter wie Marquinhos (28), Raphinha (25) oder Lucas Paquetá (25) unterstützt werden. Dazu gibt es großartige Talente mit viel Spielwitz wie Vinicius Jr. (22), Antony (22), Gabriel Martinelli (21) oder Rodrygo (21).

Brasilien ist also abgezockt und spielstark – dazu bestens in Form. Doch es gibt auch Baustellen. Die Defensive weist nicht zuletzt aufgrund ihres hohen Durchschnittsalters nicht das höchste Tempo auf. Zudem fallen – wie bei so vielen Teams – die Außenverteidiger qualitativ im Vergleich zum Rest des Teams ab. Alex Sandro (31) und Alex Telles (29) heißt das Duo für die linke Seite. Sie sind ihren Vereinen nur noch zweite Wahl.

Der Trainer: Tite

Erfahren ist für Tite noch gar kein Ausdruck. Seit 1990 arbeitet der 61-Jährige als Trainer. Seitdem war er für zahlreiche brasilianische Klubs verantwortlich, allerdings nie langfristig. Anders sein Engagement beim Nationalteam: 2016 trat Tite die Nachfolge von Dunga an und stand seither in 76 Spielen an der Seitenlinie. Der Punkteschnitt von 2,46 ist herausragend.

Allerdings war bei der WM 2018 im Viertelfinale Schluss (1:2 gegen Belgien). Ein Jahr später gewann Brasilien jedoch die Copa América und wurde im selben Wettbewerb zwei Jahre später immerhin Zweiter. Nun soll der sechste WM-Titel her. Es ist Tites letzte Chance, denn nach der WM legt er sein Amt nieder.

Der Star: Neymar

Bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften gehörte Neymar zu den besten Spielern (zehn Spiele, sechs Tore). Nun hat auch er letztmals die Chance auf den Titel. „Ich denke, dass es meine letzte WM wird“, kündigte der Superstar von Paris St. Germain bereits an.

In 121 Länderspielen traf der 30-Jährige 75 Mal und steht damit kurz davor, den dreifachen Weltmeister Pelé (77 Tore) als Rekordtorjäger der Seleção abzulösen. Neymars Verhältnis zu Tite gilt als hervorragend. Der Coach setzt den einstigen Linksaußen als Zehner im Mittelfeld ein, dort blüht Neymar im Nationaldress regelmäßig auf.

Player to watch: Vinícius Jr.

Klar, der Linksaußen von Real Madrid ist alles andere als ein Geheimtipp für Scouts. Doch gilt es trotzdem, ein besonderes Auge auf Vinícius zu werfen. Denn so herausragend er im Verein auch spielt – im gelben Trikot hinkt er bislang den großen Erwartungen noch recht deutlich hinterher.

Ein Tor, keine Vorlage, nur einmal über 90 Minuten: So lautet Vinis Bilanz aus 16 Länderspielen. Angesichts seiner unübersehbaren Qualität wird der 22-Jährige wohl dennoch als Stammspieler ins Turnier gehen. Überzeugt er aber nicht auf Anhieb, könnte Tite ihn schnell auf die Bank verbannen. Dass er damit kein Problem hat, bewies der Trainer in den vergangenen Jahren mehrfach.

Die Topelf

Prognose

Mit Serbien, der Schweiz und Kamerun hat Brasilien eine der stärkeren Gruppen erwischt. Dennoch geht der Rekordweltmeister nicht nur als Topfavorit in die Vorrunde, sondern für viele sogar ins Turnier. Der Kader ist mit Stars aus internationalen Topklubs gespickt, das Team eingespielt und bereit, den sechsten Stern aufs Trikot zu holen. Das und nichts anderes wird in der Heimat auch erwartet. FT sagt: Brasilien wird um den WM-Titel mitspielen.

Der Kader

Tor: Alisson (FC Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras)

Abwehr: Danilo (Juventus Turin), Dani Alves (UNAM Pumas), Alex Sandro (Juventus Turin), Alex Telles (FC Sevilla), Thiago Silva (FC Chelsea), Marquinhos (Paris St. Germain), É. Militão (Real Madrid), Bremer (Juventus Turin)

Mittelfeld: Casemiro (Manchester United), Fabinho (FC Liverpool), B. Guimarães (Newcastle United), Fred (Manchester United), L. Paquetá (Olympique Lyon), E. Ribeiro (Flamengo)

Angriff: Neymar (Paris St. Germain), Vinícius Jr. (Real Madrid), G. Jesus (FC Arsenal), Antony (Manchester United), Raphinha (FC Barcelona), Richarlison (Tottenham Hotspur), G. Martinelli (FC Arsenal), Rodrygo (Real Madrid), Pedro (Flamengo)