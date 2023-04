Thuram fehlt Gladbach verletzungsbedingt

Marcus Thuram wird Borussia Mönchengladbach zeitnah nicht zur Verfügung stehen. Wie die Fohlen mitteilen, zog sich der französische Nationalspieler in der Partie gegen Union Berlin (0:1) einen Muskelfaserriss in den Adduktoren zu. „Bis auf weiteres“ falle der Angreifer aus, so das Statement des Bundesligisten.

In der laufenden Saison erzielte der 25-Jährige 13 Treffer in 25 Saisonspielen und ist damit Gladbachs bester Torschütze. Eine genaue Ausfallzeit beziffert die Borussia nicht. Ob Thuram vor Ablauf seines Vertrags nochmal im Borussia Park auflaufen kann, bleibt ebenso offen.

