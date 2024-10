Bochum-Entlassung: Der Stand bei Zeidler

Nach sieben Spieltagen steht der VfL Bochum mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Nach der gestrigen 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim machten deshalb erste Berichte die Runde, laut denen Trainer Peter Zeidler vor dem Aus steht.

Gegenüber der ‚Bild‘ bestätigt Sportdirektor Marc Lettau am heutigen Sonntag, dass beim VfL nun Alarmstufe Rot herrscht: „Unser Auftreten in der ersten Halbzeit war dramatisch, das können und werden wir so nicht stehen lassen.“

Kein Schnellschuss

Trotz dieser deutlichen Worte ist die Entlassung von Zeidler der Boulevardzeitung zufolge aber noch nicht besiegelt. Am heutigen Vormittag leitete der 62-jährige Coach ganz normal das Training der Mannschaft.

Parallel habe sich die Führungsetage der Bochumer regulär zusammengesetzt. In den Gesprächen sei es auch um die Zukunft von Zeidler gegangen, eine schnelle Entscheidung wolle man aber nicht treffen. Laut der ‚Bild‘ sei es nicht zu erwarten, dass in der Bochumer Trainerfrage noch heute etwas passiert.

Die VfL-Führung wolle sich bewusst Zeit lassen und debattieren, um eine einstimmige Entscheidung zu erreichen. In der Vergangenheit sei es innerhalb der Chefetage häufiger zu Uneinigkeit gekommen. Auch Zeidler soll Befürworter und Kritiker innerhalb des Klubs haben. Der 62-Jährige hatte erst im Sommer als Cheftrainer der Bochumer übernommen.