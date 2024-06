Bochum droht erneut Stress mit Riemann

Dem VfL Bochum droht ein weiterer Konflikt mit Manuel Riemann. Der Bundesligist möchte den Vertrag mit dem 35-Jährigen ein Jahr vor Ablauf auflösen, der langjährige Stammkeeper will den Verein laut einem Bericht der ‚Sport Bild‘ jedoch nicht verlassen. Im Anschluss an den 34. Spieltag der abgelaufenen Saison war es zwischen Riemann und dem damaligen Sportchef Patrick Fabian zu einem Streit gekommen, der fast in einer handfesten Auseinandersetzung geendet wäre. Riemann wurde infolgedessen für die beiden Relegationspartien gegen Fortuna Düsseldorf (0:3/6:5 n.E.) suspendiert.

Nun möchte der Klub den einjährigen Restvertrag mit dem Torhüter auflösen. Auch nach dem Rücktritt von Fabian sieht der Verein Riemann laut ‚Sport Bild‘ als „emotionales Risiko“. Sollte sich der Routinier nicht mit den Bochumern auf eine Vertragsauflösung einigen können, wird der Verein ihn erneut freistellen. Sollte sich Riemann daraufhin einklagen, wird er wahrscheinlich dauerhaftes Einzeltraining absolvieren, da er keinen Kontakt zur Mannschaft haben soll.