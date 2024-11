Milan-Albtraum für Real | Raum zu den Reds?

Milan sorgt für galaktische Albträume

Eine der größten Überraschungen am gestrigen Campions League-Abend war die deutliche Heimniederlage von Real Madrid gegen den AC Mailand. Mit 1:3 kamen die Königlichen unter die Räder. Dabei fielen vor allem Reals Offensivstars Kylian Mbappé und Vinicius Junior mit ihren Nicht-Beiträgen zur Defensive negativ auf. In Spanien sind die Sportzeitungen fassungslos. „0:4…und jetzt das“, leidet die ‚Marca‘ mit Anspielung auf den jüngst verlorenen Clásico gegen den FC Barcelona mit. Auch die ‚as‘ trauert: „Der Albtraum geht weiter.“ Die in Katalonien ansässige ‚Sport‘ macht sich über „eine lächerliche Leistung“ lustig.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Italien knallen derweil die Sektkorken. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ feiert ein „galaktisches Milan“ sowie die beiden Torschützen Álvaro Morata und Tijani Reijnders als „Fonsecas Rache“. Für den ‚Corriere dello Sport‘ war es ein „verdienter Triumph“ der Rossoneri. Die ‚Tuttosport‘ spottet sogar über die „zerzausten Madrilenen“. Real macht gerade definitiv eine komplizierte Zeit durch. Carlo Ancelotti sagte nach der Partie: „Es handelt sich nicht um ein individuelles Problem, sondern um ein kollektives Problem. Es ist an der Zeit, wieder aufzustehen, zu kämpfen und das nächste Spiel zu gewinnen.“

Raum an die Anfield Road?

David Raum ist in den vergangenen Jahren über die Stationen Greuther Fürth, TSG Hoffenheim und RB Leipzig stetig die Karriereleiter hinaufgeklettert. Ab dem kommenden Sommer könnte mit dem FC Liverpool der nächste große Schritt folgen. Denn die Reds haben den DFB-Profi einem Bericht der ‚Sun‘ zufolge als einen der Topkandidaten auf die Nachfolge des ewigen Andy Robertson im Blick. Der 30-jährige Schotte stagniert in seinen Leistungen und könnte auf Sicht seinen Stammplatz als Linksverteidiger verlieren. Am Wochenende saß Robertson auf der Bank.

Unter der Anzeige geht's weiter

Liverpool-Coach Arne Slot hat außer Raum noch ein paar weitere Kandidaten im Blick. So beobachten die Reds neben dem RB-Profi mit auch Antonee Robinson vom FC Fulham einen Spieler, der zumindest anhand seines Namens schon fast heimlich gegen Andy Robertson ausgetauscht werden könnte. Komplett macht die Scoutingliste der Reds Leif Davis von Aufsteiger Ipswich Town. Auf dem Papier klingt die Robertson-Robinson Lösung am logischsten.