Bericht: Trio führt Rennen um Núñez an

Im Wettrennen um Benfica Lissabons Toptorjäger Darwin Núñez haben drei Teams die Nase vorn. Laut ‚The Athletic‘ besitzen Manchester United, der FC Chelsea sowie Paris St. Germain die besten Karten beim 22-jährigen Uruguayer. Am Wochenende schnürte Núñez gegen Belenenses SAD (3:1) einen Hattrick und steht damit bei 31 Saisontoren in 36 Einsätzen.

Benfica, das regelmäßig auf Transfereinnahmen angewiesen ist, steht einem Verkauf offen gegenüber. Ab 70 Millionen Euro sind die Adler gesprächsbereit, sich vorzeitig vom noch bis 2025 vertraglich gebundenen Mittelstürmer zu trennen. Insgeheim erhofft man sich für Núñez jedoch weit mehr. „Was die Zahlen angeht, hoffe ich als Benfica-Fan, dass er in etwa die Ablöse von João Félix erreichen wird. Es ist aber nicht an mir, diese Zahlen nennen“, sagte Interimscoach Nélson Veríssimo am Wochenende.