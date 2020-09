Stindl will in Gladbach verlängern

Lars Stindl plant, seinen im Sommer 2021 auslaufenden Vertrag bei Borussia Mönchengladbach zu verlängern. Dies erklärt der 32 Jahre alte Mannschaftskapitän im Rahmen des ‚Sport1‘-Podcasts ‚Lieber Fußball‘: „Ich glaube, dass wir zu einem Ergebnis kommen werden. Ich bin da sehr optimistisch und glaube schon, dass ich noch ein, zwei weitere Jahre auf diesem Niveau Fußball spielen kann – wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Ich hätte echt Bock, das hier zu tun.“ Erst in der vergangenen Woche wurde Stindl bei der Borussia als Kapitän bestätigt.

Einen Wechsel ins Ausland schließt der Offensivspieler, der bereits seit 2015 für Gladbach aufläuft, indes aus: „In jüngeren Jahren habe ich immer gedacht, wenn ich mal älter bin, dann will ich mal ins Ausland. Heute muss ich sagen: Wir fühlen uns so wohl hier, wir leben ich einem tollen Land. Deswegen glaube ich, dass es dabei bleiben wird, hier in Deutschland noch ein paar Jahre Fußball zu spielen.“