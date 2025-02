Nach Tedesco-Aus: Courtois denkt an Belgien-Comeback

Thibaut Courtois kann sich eine Rückkehr in die Nationalmannschaft von Belgien durchaus vorstellen. Im Podcast ‚Rio Ferdinand Presents‘ ließ der Torhüter von Real Madrid im Gespräch mit dem namensgebenden Ex-Profi verlauten: „Natürlich vermisse ich es, für mein Land zu spielen. Aber ja, wir werden sehen, was passiert.“ Courtois war mit Domenico Tedesco aneinandergeraten und wurde in der Folge nicht mehr nominiert.

Tedesco musste seinen Hut als Nationaltrainer der Roten Teufel aber nehmen, daher öffnet sich wieder eine Tür für Courtois. „Ich träume davon, noch bei der WM zu spielen und vielleicht mit der Nationalmannschaft erfolgreich abzuschließen“, drückt der 32-Jährige seinen großen Wunsch aus. Auch über Tedesco äußerte sich Courtois nochmal abschließend: „Es war einfach eine Situation, die nicht mehr gesund war.“