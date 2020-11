Southampton bindet Romeu

Der FC Southampton bindet Mittelfeldspieler Oriol Romeu langfristig. Wie die Saints offiziell vermelden, verlängert der Spanier sein Arbeitspapier bis 2023. Der alte Kontrakt wäre am Ende der Saison ausgelaufen.

Romeu freut sich über die Einigung: „Wir alle sehen, dass sich gerade etwas bildet und etwas gebaut wird. Der Verein hat mir gesagt, dass ich ein Teil davon sein soll und das ist ein Privileg.“ Der 29-jährige Sechser, der in der Saison 2014/15 leihweise für den VfB Stuttgart aufgelaufen war, absolvierte bereits 198 Pflichtspiele für Southampton.

#SaintsFC is delighted to announce @OriolRomeu has signed a new two-and-a-half-year contract with the club! 😇