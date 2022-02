Gespräche anberaumt: Was passiert mit Modeste?

Als wäre er nie weggewesen. Nach überstandener Corona-Infektion war Anthony Modeste am Samstag in den Kader des 1. FC Köln zurückgekehrt und erzielte beim 1:0 gegen Eintracht Frankfurt prompt den entscheidenden Treffer.

Wie lange der 33-Jährige noch für den FC aktiv sein wird, ist derweil unklar. Der Vertrag des französischen Torjägers läuft 2023 aus, im Anschluss hat er bereits eine fünfjährige Anschlussanstellung als Stürmertrainer. Laut dem ‚Express‘ möchte er nach seiner aktiven Laufbahn grundsätzlich weiter in Köln leben.

Doch ob Modeste wirklich 2023 die Schuhe an den Nagel hängt, ist noch offen. Kommt es noch einmal zur Verlängerung? Eine Entscheidung wird wohl erst in ein paar Monaten getroffen. „Wir haben uns schon im Winter dazu verabredet, dass wir im späten Frühjahr über seine Köln-Zukunft reden werden“, erklärt Interimssportchef Jörg Jakobs der ‚Bild‘. Zu diesem Zeitpunkt wird dann schon Christian Keller als Geschäftsführer Sport bei den Geißböcken übernommen haben.

Kein Wechsel nach Saudi-Arabien?

Laut ‚Bild‘ sollen unter dem neuen Funktionär die Gehälter des Kaders verringert werden. Hieße für Modeste: Der aktuelle Topverdiener müsste gewillt sein, sein Salär zu reduzieren. Möglich ist es. Am Samstagabend erklärte der Franzose im ‚aktuellen sportstudio‘ im ‚ZDF‘, dass er grundsätzlich „offen für alles“ sei, was einen neuen Vertrag betrifft.

Sollte Modeste noch einmal in Köln verlängern, wäre auch ein möglicher Wechsel nach Saudi-Arabien vom Tisch. Bereits am Deadline Day gab es ein Angebot von Al-Hilal, das Jakobs später als „unmoralisch“ beschrieb. In der Kölner Führungsetage soll man damit rechnen, dass der Klub im Sommer erneut aktiv wird. Eine Verlängerung würde dem den Riegel vorschieben.