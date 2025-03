Mainz: Bell soll verlängern

Der FSV Mainz 05 will seinen kleinen Kader halten und für die kommende Saison breiter aufstellen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll dafür etwa mit Routinier Stefan Bell, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft, verlängert werden. Der 33-Jährige fehlt seit Anfang Februar aufgrund einer Oberschenkelverletzung, war in dieser Saison aber bereits ein wichtiger Faktor.

Insgesamt kommt der Innenverteidiger schon auf 17 Partien, fast alle von Beginn an. Bell ist seit 18 Jahren am Bruchweg beheimatet, durchlief alle Jugendmannschaften und wurde lediglich zweimal verliehen (an 1860 München und Eintracht Frankfurt). Schon auf 307 Pflichtspiele für die Rheinhessen kann Bell zurückblicken.