HSV: Noch vier Abgänge geplant

Der Hamburger SV will seinen Kader bis zum Transferschluss in wenigen Wochen noch um vier Spieler verkleinern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, peilen die Rothosen zwei Leihen sowie zwei Verkäufe an. Bei den festen Abgängen handelt es sich um Ersatzkeeper Marko Johansson (25) und Innenverteidiger Jonas David (24), an dem laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ NAC Breda interessiert ist. Zudem zeigen Klubs Deutschlands erster und zweiter Liga Interesse. Johansson steht vor dem Wechsel zu Eintracht Braunschweig.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch nicht gänzlich abgeben will der HSV die beiden Youngster William Mikelbrencis (20) und Andras Nemeth (21). Beide stehen noch bis 2026 bei den Hanseaten unter Vertrag und sollen bei einem anderen Klub mehr Spielpraxis erhalten. Rechtsverteidiger Mikelbrencis hat nach der Verpflichtung von Silvan Hefti (26) schlechte Karten auf Spielzeit. Ebenso sieht es bei Nemeth aus, der im Sturmzentrum mit Robert Glatzel (30) und Neuzugang Davie Selke (29) konkurriert.