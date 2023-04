Barça: Erstes Treffen mit Díaz

Zwischen dem FC Barcelona und dem uruguayischen Klub Liverpool FC haben erste Gespräche über Mittelfeldspieler Fabricio Díaz stattgefunden. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Verantwortlichen den 20-Jährigen in den vergangenen sechs Monaten genau unter die Lupe genommen. Derzeit drängen sowohl Díaz‘ Berater als auch der FC Barcelona auf einen Wechsel im Sommer, doch der Uruguayer hat vorerst andere Pläne.

Díaz zählt zu den größten Talenten im uruguayischen Fußball und konnte sich sofort in Liverpools erster Mannschaft etablieren. Noch führt der defensive Mittelfeldspieler die U20-Nationalmannschaft als Kapitän auf das Feld, soll aber zeitnah in das Aufgebot der A-Nationalmannschaft aufrücken. Dem Bericht zufolge sieht der Plan des technisch versierten Rechtsfußes eigentlich vor, ein weiteres Jahr Spielpraxis in der heimischen Liga zu sammeln und sich weiterzuentwickeln, bevor der Sprung nach Europa erfolgt.

