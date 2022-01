Wolfsburg verpflichtet Wind

Kurz vor Ende des Transferfensters zieht der VfL Wolfsburg Jonas Wind an Land. Der Mittelstürmer wechselt vom dänischen Erstligisten FC Kopenhagen in die Bundesliga und unterschreibt in der Autostadt ein Arbeitspapier bis 2026. Die Ablöse liegt dem Vernehmen nach bei zwölf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

VfL-Sportdirektor Marcel Schäfer sagt: „Jonas hat eine sehr gute Technik, sowohl bei der Ballannahme als auch bei der -mitnahme, findet auch auf engstem Raum Lösungen, verfügt über ein gutes Kopfballspiel und spielt sehr mannschaftsdienlich. Obwohl er schon einiges an Erfahrung mitbringt, sind wir überzeugt, dass seine Entwicklung noch nicht zu Ende ist und er bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen wird.“

Wind stellt für die Wolfsburger die dringend benötigte Verstärkung im Sturm dar. Durch den Abgang von Daniel Ginczek zu Fortuna Düsseldorf, den bevorstehenden Transfer von Wout Weghorst zum FC Burnley und der Verletzung von Lukas Nmecha gingen VfL-Trainer Florian Kohfeldt zunehmend die Optionen aus.

Der neue Angreifer aus Dänemark soll nun die ohnehin schwächelnde Offensive der Niedersachsen gemeinsam mit Max Kruse ankurbeln. Für Kopenhagen netzte Wind in 113 Einsätzen insgesamt 46 Mal ein und steuerte 25 Vorlagen bei.