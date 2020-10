Portugal feiert Waldschmidt | Rom freut sich auf den BVB

Benficas Teufelsduo

Für Luca Waldschmidt macht sich der Transfer zu Benfica Lissabon bezahlt. Vier Treffer erzielte der Ex-Freiburger in seinen ersten vier Ligaspielen. Sturmpartner Darwin Núñez kann sogar noch ein Tor mehr nachweisen. Die portugiesische ‚Record‘ feiert das „höllische Duo“ der Adler auf ihrer Titelseite. „Der Deutsche hat mit seinen Fähigkeiten im Abschluss überzeugt und der Uruguayer hat sich bei den Assists hervorgetan“, lobt die Tageszeitung die beiden und schätzt, dass es „nun schwierig wird, sie aus der ersten Elf“ herauszuhalten. Am Donnerstag wartet in der Europa League mit Lech Posen das erste internationale Pflichtspiel auf Waldschmidt.

Das Pickford-Drama geht weiter

Noch immer beherrscht das Merseyside-Derby die englischen Schlagzeilen. Das rüde Foul von Everton-Schlussmann Jordan Pickford an Liverpools Abwehrchef Virgil van Dijk, der monatelang verletzt ausfallen wird, steht nach wie vor im Mittelpunkt. Pickford erhielt Morddrohungen von LFC-Fans via Social Media, daraufhin wurde eine polizeiliche Untersuchung eingeleitet. Heute gießen der ‚Daily Mirror‘ und die ‚Daily Mail‘ noch ein wenig Öl ins Feuer und berichten, dass der Videoschiedsrichter schlichtweg nicht wusste, dass Pickford nach dem Abseitspfiff vom Platz gestellt werden durfte. „Er hat einfach die Regeln vergessen“, regt sich der ‚Mirror‘ auf und richtet die Worte an van Dijk: „Wir werden dich vermissen“. Die ‚Daily Mail‘ ist sich derweil sicher: „Das ist Matips Moment.“

Die Nacht der Tore in Rom

In Italien fiebert man dem heutigen Duell zwischen Lazio Rom und Borussia Dortmund entgegen. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt von der „Nacht der Tore“ und erhofft sich von den beiden Torjägern Ciro Immobile und Erling Haaland ein wahres Torfestival. Allerdings ist die Sporttageszeitung nicht ganz unparteiisch und sieht beim „Duell der Superbomber“ Immobile aufgrund der Gesamttore aus der Vorsaison im Vorteil. Der ehemalige BVB-Angreifer versprach im Vorfeld: „Ich will mich nicht rächen, ich will nur Lazio bei seinen Bemühungen helfen.“ Lasst die Spiele beginnen.