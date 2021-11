Emery: Absage an Newcastle?

Unai Emery hat offenbar kein Interesse, den Trainerjob bei Newcastle United zu übernehmen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, teilte der 50-Jährige seinem Boss Fernando Roig am gestrigen Abend nach dem 2:0-Sieg gegen Young Boys in der Champions League mit, dass er den FC Villarreal nicht verlassen will.

Vor der Partie gegen Bern hatte Emery das Interesse der Magpies noch bestätigt, verriet allerdings nicht, ob er dem Lockruf folgen werde. Der spanische Übungsleiter trainiert das Gelbe U-Boot seit Sommer 2020 und führte den La Liga-Klub in die Königsklasse.