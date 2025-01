BVB verkündet Tullberg-Entscheidung

Ursprünglich sollte Mike Tullberg nur gegen den SV Werder Bremen (2:2) auf der Trainerbank von Borussia Dortmund sitzen. Gegen die Bremer musste der BVB knapp 70 Minuten in Unterzahl agieren und sicherte sich zumindest einen Punkt. Im Vorfeld der Partie konnte Tullberg mit einer erfrischenden Pressekonferenz punkten. Nun darf der Däne auch gegen Shakthar Donezk am Mittwoch (21 Uhr) in der Champions League an der Seitenlinie stehen.

Wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken verkündet, sei dies schon vor der Partie gegen Werder klar gewesen: „Mike wird auch am Mittwoch auf der Bank sitzen. Das war eigentlich auch vorher schon klar. Ich habe ihm aber gesagt, dass es erst einmal ums Bremen-Spiel geht, weil ich hundert Prozent Mike Tullberg haben wollte – und den haben wir auch bekommen.“

Gegen Donezk geht es für Tullberg und den BVB noch um einen Platz unter den ersten Acht. Ob er darüber hinaus Trainer bleibt, darf dennoch bezweifelt werden, dem Vernehmen nach möchte man an der Strobelallee am liebsten einen renommierten und erfahrenen Trainer ohne Stallgeruch holen – Eigenschaften, die Tullberg nicht vorweisen kann.