VfB-Youngster in die zweite Liga

Der VfB Stuttgart will seinem Eigengewächs Laurin Ulrich Spielpraxis im Unterhaus ermöglichen. Laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘ steht der 19-jährige Offensivspieler vor einer Leihe beim Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm. Gut 70 Kilometer südöstlich von Stuttgart soll Ulrich seine gute Entwicklung fortsetzen.

In der zurückliegenden Saison hatte der Youngster in 23 Regionalliga-Einsätzen für die zweite Mannschaft der Stuttgarter drei Tore erzielt und starke zehn Vorlagen gegeben. Künftig darf er sich eine Etage höher beweisen. An den VfB ist Ulrich noch bis 2026 gebunden.