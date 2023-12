Neuer Bayern-Vertrag: Müller bezieht Stellung

Thomas Müller hat sich zu seinem auslaufenden Vertrag und den Verhandlungen mit dem FC Bayern geäußert. Im Gespräch mit der ‚Welt‘ macht der 34-Jährige klar, dass die Münchner in seinen Planungen Priorität besitzen. „Die gegenseitige Verbundenheit zwischen dem FC Bayern und mir ist enorm. Wir werden Gespräche führen“, sagt Müller, der dann aber ein nebulöses „schauen wir mal, was passiert“ nachschiebt. Ganz so in Stein gemeißelt scheint die Unterschrift des Kluburgesteins also nicht zu sein.

Eine Trennung zum Spätherbst der Karriere käme dennoch überraschend. Müller hat seine gesamte Laufbahn beim deutschen Rekordmeister verbracht. Unglaubliche 23 Jahre spielt der Rechtsfuß für den Verein. 681 Pflichtspiele samt 498 Torbeteiligungen für die Bayern hat der Weltmeister von 2014 in seiner Vita stehen. FCB-Präsident Herbert Hainer erklärte zuletzt: „Ich wünsche mir, dass er noch lange bei uns bleibt, seine Karriere bei uns beendet.“ Das kolportierte Interesse von Manchester United an Müllers Unterschrift scheint derzeit die einzige Hürde für eine weitere Zusammenarbeit zu sein.