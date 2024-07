Neuer Klub für 80-Millionen-Mann Pépé?

Nicolas Pépé könnte es auf die iberische Halbinsel verschlagen. Wie die spanische Zeitung ‚Atlantico Hoy‘ berichtet, befindet sich der 29-jährige Flügelstürmer in Gesprächen mit La Liga-Klub UD Las Palmas. Pépé wäre nach seinem Abschied vom türkischen Klub Trabzonspor Ende Juni ablösefrei zu haben.

Nach seinem 80-Millionen-Transfer zum FC Arsenal vor fünf Jahren konnte der Angreifer nicht an seine vorherigen Leistungen beim OSC Lille anknüpfen. Im vergangenen Sommer unterschrieb Pépé nach einem Intermezzo beim OGC Nizza einen Einjahresvertrag bei Trabzonspor. Dort kam er in der abgelaufenen Saison in 23 Einsätzen auf fünf Tore und drei Vorlagen.