FC Bayern: Der Stand bei Nübel

Der FC Bayern gibt die Rückholaktion von Torhüter Alexander Nübel (26) trotz einer verzwickten Gemengelage noch nicht auf. Nach Informationen des ‚kicker‘ laufen die Gespräche mit Leiharbeitgeber AS Monaco weiterhin, wenn auch stockend.

Eine Erkrankung von Sportdirektor Paul Mitchell und nötige Rücksprachen mit dem Investor würden die Verhandlungen mit den Monegassen verkomplizieren. Klar ist: Für einen vorzeitigen Leihabbruch müsste eine Ablösesumme gezahlt werden.

Eine Frage des Geldes?

Ein Durchbruch im Poker hängt laut ‚kicker‘ vor allem „am Willen Monacos und am Geld“, weniger an Nübel – obwohl dieser zuletzt in der ‚Bild‘ mit Blick auf die Konkurrenzsituation um den weiter ambitionierten Manuel Neuer (36) sagte: „Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme.“

Zudem gilt das Verhältnis zu den Bayern-Verantwortlichen als belastet, Kontakt gibt es nur sporadisch, vor allem Torwarttrainer und Neuer-Kumpel Toni Tapalovic soll Nübel ein Dorn im Auge sein. Aber „etwaige Differenzen […] ließen sich in Gesprächen ausräumen“, meint der ‚kicker‘.

Klappt es nicht mit Nübel, gilt neben vielen weiteren Kandidaten Yann Sommer (34) als Wunschlösung. Der Gladbach-Keeper soll bereits seinen Willen für einen Wechsel nach München signalisiert haben. Fünf Millionen Euro und eine Nachfolgelösung bei der Borussia sind Voraussetzung.