M‘gladbach: Sommer hinterlegt Bayern-Wunsch

Yann Sommer will seine Laufbahn offenbar in München fortsetzen. Wie die ‚Süddeutsche Zeitung‘ berichtet, hat der Torhüter seinem Arbeitgeber Borussia Mönchengladbach in einem Gespräch vor dem Jahreswechsel „signalisiert […], dass er gerne kurzfristig zum FC Bayern wechseln würde.“

Ein halbes Jahr vor Vertragsende sei man am Niederrhein durchaus bereits, Sommer ziehen lassen. Vorausgesetzt, zwei Bedingungen werden erfüllt. Mindestens fünf Millionen Euro Ablöse schweben den Gladbachern dem Vernehmen nach für den 34-jährigen Schweizer vor.

Außerdem müsste adäquater Ersatz her. Der australische Nationalmannschaftskapitän Mathew Ryan (30/FC Kopenhagen) wird gehandelt, in den vergangenen Wochen kursierte auch der Name Yvon Mvogo (28/FC Lorient). Beim FC Bayern hätte man gerne bis zum Start des Trainingslagers am 6. Januar Klarheit.