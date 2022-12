Torwart-Frage: Bayern setzt Deadline

Beim FC Bayern will man zügig Klarheit, welcher Torhüter in der Rückrunde als Vertretung des verletzten Manuel Neuer (36) zwischen den Pfosten stehen wird. Die interne Deadline ist nach Informationen der ‚Bild‘ der 6. Januar. An dem Tag startet das Trainingslager in Doha, dort soll der Neuzugang im besten Fall vollumfänglich mit von der Partie sein.

Heißester Kandidat auf den Wechsel nach München ist zurzeit Yann Sommer (34) von Borussia Mönchengladbach. Der Vertrag des Schweizers endet im Sommer, sodass die Gladbacher im Januar letztmalig eine Ablöse kassieren können. Leicht abgekühlt hat sich hingegen die Spur zu Alexander Nübel, der im Anschluss an Neuers Rückkehr nicht wieder ins zweite Glied rücken möchte.

