Jatta hat „mit dem HSV noch viel vor“

Bakery Jatta möchte dem Hamburger SV noch zu großen Erfolgen verhelfen. Im Interview mit der ‚Hamburger Morgenpost‘ verrät der 24-Jährige: „Ich habe mit dem HSV noch viel vor.“ Damit dürfte zweifelsohne der Aufstieg in die Bundesliga gemeint sein. Konkret werden möchte der Rechtsfuß allerdings nicht, das bringe „Unglück“, so Jatta.

„Wenn man zu viel redet, ist man am Ende vielleicht auch enttäuscht“, stellt der flinke Flügelstürmer mit Hinblick auf die Saisonziele klar. Seit Oktober fällt Jatta mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk aus, danach will er wieder voll angreifen: „Ich habe jetzt schon wieder angefangen zu laufen“. Einem Comeback nach der Winterpause steht also nichts mehr im Wege. Seit 2016 ist der Gambier für die Rothosen aktiv. In 155 Pflichtspielen gelangen ihm 38 Torbeteiligungen.