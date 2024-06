Karlsruhe holt Gondorf-Nachfolger

Der Karlsruher SC ist bei der Suche nach Verstärkungen für die kommende Spielzeit offenbar bei Wehen Wiesbaden fündig geworden. Wie ‚Sky‘ berichtet, verpflichten die Badener den zentralen Mittelfeldspieler Robin Heußer. Der Vertrag des 26-Jährigen bei den Hessen läuft Ende Juni aus, daher wechselt der gebürtige Aschaffenburger ablösefrei zum KSC.

Heußer war 2022 vom SSV Ulm nach Wiesbaden gewechselt. Dort stand er in der vergangenen Saison in allen Ligaspielen in der Stammformation, dabei erzielte er einen Treffer und bereitete acht Tore vor. In Karlsruhe soll der Mittelfeldmann Kapitän Jérôme Gondorf (35) ersetzen, der seine Karriere im Sommer beendet. Dem Vernehmen nach waren einige Teams aus der ersten und zweiten Liga an Heußer interessiert.

Update (13:47 Uhr): Der KSC hat den Transfer mittlerweile offiziell bestätigt.