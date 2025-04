Marcel Rapp hat mit Holstein Kiel Historisches geschafft und in der vergangenen Saison erstmals eine Fußballmannschaft aus Schleswig-Holstein in die Bundesliga geführt. Einige Monate später stehen die Störche zwar am Ende der Tabelle, dennoch hält die KSV an ihrem Trainer fest.

Mehr noch: Obwohl der Vertrag von Rapp noch bis 2026 gelaufen wäre, haben sich Kiel und der 45-Jährige auf eine vorzeitige Verlängerung bis 2028 geeinigt. „Auch wenn wir im Moment in sportlich herausfordernden Zeiten sind, möchte ich weiterhin den positiven Weg von Holstein Kiel mitgestalten“, so der Trainer.

Damit wird Rapp unabhängig von der Ligenzugehörigkeit Trainer der Störche bleiben. Dort sitzt der Coach, der viele Jahre bei der TSG Hoffenheim (2013 bis 2020) in der Jugendabteilung Erfolge feierte, seit Oktober 2021 auf der Trainerbank. Aktuell trennen Kiel fünf Punkte von Rang 16, auf einen direkten Nicht-Abstiegsplatz fehlen sogar acht Punkte.