Paukenschlag: Bayern-Flirt Palhinha verlängert bei Fulham

João Palhinha bekennt sich zum FC Fulham. Der 28-Jährige hat seinen Vertrag bei den Cottagers bis 2028 verlängert. Der Premier League-Klub kann den Kontrakt des Portugiesen per Option um eine weitere Spielzeit verlängern.

Tony Khan, Direktor Profifußball bei Fulham, sagt zu der Verlängerung: „Ich freue mich, die Vertragsverlängerung von João Palhinha bis 2028, mit einer Option bis 2029, bekannt zu geben. Er ist ein großartiger Spieler, der einen immensen Beitrag geleistet hat.“

Und weiter: „Ich schätze es sehr, wie hart João für uns auf dem Platz kämpft, und freue mich, dass wir uns auf einen neuen Vertrag geeinigt haben.

Vorwärts Fulham.“

Bayern-Schock

Gerade dem FC Bayern dürfte diese Nachricht überhaupt nicht schmecken. Mit den Münchnern war sich Palhinha bereits über eine Zusammenarbeit einig, wartete am Deadline Day in Deutschland auf das finale Go von Fulham.

Schlussendlich scheiterte der Transfer nur am Veto der Engländer. Alle beteiligten Parteien signalisierten im Anschluss Interesse daran, den Deal im Winter über die Bühne zu bringen. Es bleibt abzuwarten, ob die überraschende Vertragsverlängerung diesem Vorhaben einen Strich durch die Rechnung macht.