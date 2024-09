Betis-Präsident bestätigt: Kuriose Kaufoption für Tottenham

Dass die Kaderplaner bei den Profiklubs vorausschauend und mit Weitsicht agieren müssen, ist kein Geheimnis. Die Verantwortlichen arbeiten oft mit Schattenkadern, führen mit den Beratern interessanter Spieler schon sehr früh Gespräche und halten sich den ein oder anderen Profi warm. Bei Tottenham Hotspur ist man noch einen Schritt weiter gegangen.

Ángel Haro, seines Zeichens Präsident von Betis Sevilla, hat auf einer Pressekonferenz bestätigt, dass die Engländer sich eine Kaufoption für Johnny Cardoso gesichert haben. Der Klubchef erklärt: „Johnny ist ein Spieler, der nicht nur für Tottenham, sondern auch für viele andere Teams von Interesse ist. In diesem Fall haben sie uns im Rahmen des Lo Celso-Transfers um eine Kaufoption zu einem Preis gebeten, der für uns sehr attraktiv ist.“

Im Juni 2025 hat Tottenham also ein Vorkaufsrecht auf den 22-jährigen US-Amerikaner, der seit Januar 2024 das Trikot von Betis trägt. Für 25 Millionen Euro können die Spurs Cardoso dann in die Premier League holen, ohne mit den Andalusiern in zähe Verhandlungen eintreten zu müssen. Ein ungewöhnliches Modell, das bei Erfolg Schule machen könnte.