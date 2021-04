Top-Quote: Schießt sich Daka aus Salzburg weg?

Ist Patson Daka für RB Salzburg über den Sommer hinaus zu halten? Der 22-jährige Mittelstürmer betreibt weiter kräftig Eigenwerbung. Innerhalb von acht Minuten schoss Daka seinen Klub am gestrigen Sonntag gegen Sturm Graz (3:1) per Hattrick auf die Siegerstraße. Im Schnitt trifft der Nationalspieler aus Sambia alle 59 Minuten in der österreichischen Liga.

Auf höchstem internationalen Niveau muss Daka seine Klasse noch unter Beweis stellen – die Topklubs aus der englischen Premier League trauen ihm das allerdings zu. Erst kürzlich berichteten die ‚Salzburger Nachrichten‘, die Manchester-Klubs City und United, der FC Arsenal sowie der FC Liverpool seien auf den 1,83 Meter großen Rechtsfuß aufmerksam geworden.

Auch in der italienischen Serie A soll es Interessenten geben. Bei Salzburg steht Daka noch bis 2024 unter Vertrag. Der nächste Karriereschritt scheint aber fast unausweichlich.

