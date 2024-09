Eintracht: Last-Minute-Verkauf von Dina Ebimbe?

Bis zum Freitag haben die Klubs der Süper Lig noch Zeit, ihre letzten Transfers für diesen Sommer abzuschließen. Mit Victor Osimhen ist Galatasaray bereits der Blockbuster-Deal des Sommers geglückt. Ein flexibler Mittelfeldspieler soll aber noch den Weg an den Bosporus einschlagen

Laut dem türkischen Journalisten Ertan Süzgün läuft es dabei auf die Wahl zwischen Nicola Zalewski von der AS Rom und Junior Dina Ebimbe von Eintracht Frankfurt hinaus.

Wie Süzgün weiter berichtet, wurde bereits Kontakt zum hessischen Streichkandidaten aufgenommen. Ebimbe soll dabei signalisiert haben, dass er einem Wechsel in die Türkei offen gegenübersteht, sollten die Vereine zusammenfinden.

In Frankfurt steht der 23-Jährige noch bis 2027 unter Vertrag, spielt aber in den Plänen von Dino Toppmöller überhaupt keine Rolle. In der laufenden Saison schaffte es der Rechtsfuß lediglich einmal in den Spieltageskader, blieb im DFB-Pokal gegen Eintracht Braunschweig (4:1) aber ohne Einsatz.