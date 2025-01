Sevilla: Antony in der Nacht gelandet

Der Wechsel von Antony zu Betis Sevilla wird in Kürze über die Bühne gehen. Das Nachrichtenportal ‚Relevo‘ hat am späten Freitagabend Videomaterial zur Ankunft des brasilianischen Flügelspielers von Manchester United am Flughafen von Malaga veröffentlicht.

Am heutigen Samstag steht der obligatorische Medizincheck auf dem Programm. Anschließend soll Antony seinen Vertrag bei Betis unterzeichnen. Der Linksfuß wird bis zum Saisonende ausgeliehen. Eine Kaufoption erhält Betis für den 23-Jährigen nicht. Außerdem übernehmen die Red Devils weiterhin einen Teil des Gehalts.