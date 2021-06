England: Ramsdale rückt für Henderson nach

Die englische Nationalmannschaft muss verletzungsbedingt auf Ersatzkeeper Dean Henderson verzichten. Der Schlussmann von Manchester United muss sich aufgrund anhaltender Hüftprobleme von der Europameisterschaft zurückziehen.

Den 24-Jährigen ersetzt Aaron Ramsdale (23) von Sheffield United. Laut UEFA-Reglement ist es Mannschaften erlaubt, Torhüter aus medizinischen Gründen jederzeit zu ersetzen. Ramsdale hatte es im Vorfeld der EM in den vorläufigen Kader von Three Lions-Coach Gareth Southgate geschafft.

Welcome back to the #ThreeLions squad, @AaronRamsdale98! 👋