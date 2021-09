BVB-Quartett fraglich

Borussia Dortmund muss in der anstehenden Partie gegen Bayer Leverkusen am Samstag (15:30 Uhr) auf mehrere Profis verzichten. Laut Cheftrainer Marco Rose sind Thorgan Hazard, Thomas Meunier, Emre Can und Giovanni Reyna angeschlagen aus der Länderspielpause zurückgekommen oder haben nach Verletzungen noch nicht wieder das Mannschaftstraining aufgenommen.

„Gio Reyna ist mit einer Muskelverletzung zurückgekommen und wird die nächsten Spiele ausfallen“, bestätigte Rose auf der heutigen Pressekonferenz. Immerhin kann der BVB wieder auf Abwehrchef Mats Hummels zurückgreifen, darüber hinaus auch auf Kapitän Marco Reus. Dem 32-Jährigen gehe „es besser, wir gehen davon aus, dass er Samstag spielen kann“, so Rose.