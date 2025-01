Lazio wildert beim Ligakonkurrenten

Lazio Rom hat Interesse an Jacopo Fazzini vom FC Empoli. Das verkündete Lazio-Sportdirektor Angelo Fabiani auf der vereinseigenen Webseite: „Fazzini ist ein hervorragender Spieler, unsere Scouts haben ihn beobachtet, aber wir haben ihn auch getroffen.“ Der Verein arbeite an der Verpflichtung des 21-jährigen Mittelfeldspielers. „Ich möchte aber eines sagen: Der Transfer wird nicht über die sozialen Medien entschieden und auch nicht von mir allein. Es sind eine Reihe von Übereinstimmungen erforderlich.“

In den vergangenen Tagen hatte es online bereits große DIskussionen um einen möglichen Wechsel gegeben, Fazzini steht jedoch noch bis 2027 in Empoli unter Vertrag. Zudem bereite dem Vernehmen nach auch die SSC Neapel ein Angebot für den italienischen U21-Nationalspieler vor. In der aktuellen Saison lief Fazzini lediglich in neun Ligaspielen auf und erzielte dabei zwei Treffer.